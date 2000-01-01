Ремонт гидрокостюмов
Ремонтируем сухие и мокрые неопреновые и триламинатные гидрокостюмы всех фирм, конструкций и моделей.
Осуществляем подгонку гидрокостюмов по фигуре.
Ремонт гидрокостюмов любой сложности, любых фирм и производителей, любой толщины и конструкции.
Срок ремонта от 2-х дней.
Стоимость ремонта в зависимости от сложности и необходимых материалов.
В ремонт принимаются в ателье по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.4(метро "ул. 1905 года), схема прохода в контактах на сайте.
Если нет возможности привезти, можно отправить Сдэк до пункта выдачи, Большая Декабрьская улица 3, стр. 1.
Получатель Александр Козлов, тел. +7-925-642-30-98.
Обязательно нужно описание ремонта с указанием необходимых работ.
Предварительно можно прислать фото повреждения на WatsAp по телефону +7-925-642-30-98.
Костюмы принимаются в ремонт чистые и сухие.В данных прайсах вы можете найти интересующие вас позиции.
Если вы не нашли что искали: пишите на почту neopro@neopro.ru , или звоните тел. 7(925)642-30-98
Ремонт
|Работа
|Количество
|Стоимость
|Замена собачки на молнии
|1шт
|1200 руб.
|Замена молнии на г/костюме или вставка доп.молнии
|длинная
|2000-5000 руб. зависит от сложности
|короткая
|2000 руб.
|Замена молнии на рук. или щиколотке с двойным обтюратором
|1шт.
|2000-2500 руб.
|Дренаж(гульфик)
|1шт.
|1200 руб.
|Пояс-аквастоп
|1шт.
|2000 руб.
|Замена лицевого обтюратора на ох.г/к
|2000 руб.
|Замена обтюраторов на рук. или щик. ох.г/к.
|1шт.
|1200 руб.
|Замена обтюратора или ворота на г/к
|2000 руб.
|Замена наколенников
|1шт.
|1500руб.
|Замена застежки (хвоста) на охот. Куртке
|1600-2000 руб. зависит от объёма работ
|Замена клипсы
|1шт.
|1000 руб.
|Ремонт участка под большой молнией
|2000 -3000 руб.
|Крепление для ножа на г/к
|1шт.
|1200 руб.
|Крепление для ножа на жилет
|1шт.
|1000 руб.
|Замена молнии на сухом г/к. не усиленная молния
|1шт.
|7000 руб. без стоимости молнии
|Замена молнии на сухом г/к.
|1шт.
|7000 руб. без стоимости молнии
|Замена манжеты на рукаве, на сухом г/к
|1шт.
|1500 руб.
|Замена шейной манжеты, на сухом г/к
|1шт.
|3000 руб.
|Пришить карман на г/костюм
|1шт.
|3000 руб.
|Замена верхнего металлического ограничителя на молнии
|2 шт.
|500 руб.
|Ремонт порезов
|1 шт.
|1200 -1500 руб.
|Расшивка лицевого обтюратора на г/к
|2 шт.
|2000 руб.
Подгонка
|Работа
|Кол-во
|Стоимость
|Расшивка шеи в одном шве спереди
|1шт
|1000 руб.
|Расшивка куртки по бокам от бедра до проймы
|2 шва
|2500-3000 руб. зависит от сложности
|Расшивка рукавов
|2 рукава
|от 1500-2000 руб.
|Замена шлема
|2000 руб.
|Ушивка шлема
|от 1500-2500 руб. зависит от сложности
|Расшивка штанов от низа до бедра
|2500-3000руб.
|Ушивка г/к по бокам от бедра до проймы
|2 шва
|1500-2000руб.
|Ушивка рукавов
|2 рукава
|1500-2000руб. зависит от сложности
|Вшить молнию в куртку
|1500-2000 руб.
|Замена липучек на г/к
|1 шт.
|800 руб.
|Расшивка бот по бокам
|2 шт.
|1600 руб.
|Обрезать лямки на штанах
|1500 руб.
|Вшить молнию-антиудушку на горловину
|1шт.
|2500руб.
*Цены в прайсе условные, окончательная стоимость ремонта-подгонки оговаривается по факту осмотра костюма (осмотр бесплатный).
**Цена на особо сложную работу или ремонт оговаривается отдельно!
***Компания «Неопро» оставляет за собой право отказать в ремонте г/костюма.