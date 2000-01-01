Ремонт гидрокостюмов

Ремонтируем сухие и мокрые неопреновые и триламинатные гидрокостюмы всех фирм, конструкций и моделей.

Осуществляем подгонку гидрокостюмов по фигуре.

Ремонт гидрокостюмов любой сложности, любых фирм и производителей, любой толщины и конструкции. 

Срок ремонта от 2-х дней.

Стоимость ремонта в зависимости от сложности и необходимых материалов.

В ремонт принимаются в ателье по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.4(метро "ул. 1905 года), схема прохода в контактах на сайте.

Если нет возможности привезти, можно отправить Сдэк до пункта выдачи, Большая Декабрьская улица 3, стр. 1.

Получатель Александр Козлов, тел. +7-925-642-30-98.

Обязательно нужно описание ремонта с указанием необходимых работ.

Предварительно можно прислать фото повреждения на WatsAp по телефону +7-925-642-30-98.

Костюмы принимаются в ремонт чистые и сухие.

В данных прайсах вы можете найти интересующие вас позиции.


Если вы не нашли что искали: пишите на почту neopro@neopro.ru , или звоните тел. 7(925)642-30-98


Ремонт

Работа Количество Стоимость
Замена собачки на молнии 1шт 1200 руб.
Замена молнии на г/костюме  или вставка доп.молнии длинная 2000-5000 руб. зависит от сложности
короткая 2000 руб.
Замена молнии на рук. или щиколотке с двойным обтюратором 1шт. 2000-2500 руб.
Дренаж(гульфик) 1шт. 1200 руб.
Пояс-аквастоп 1шт. 2000 руб.
Замена лицевого обтюратора на ох.г/к
2000 руб.
Замена обтюраторов на рук. или щик. ох.г/к. 1шт. 1200 руб.
Замена обтюратора или ворота на г/к
2000 руб.
Замена наколенников 1шт. 1500руб.
Замена застежки (хвоста) на охот. Куртке
1600-2000 руб. зависит от объёма работ
Замена клипсы 1шт. 1000 руб.
Ремонт участка под большой молнией
2000 -3000 руб.
Крепление для ножа на г/к 1шт. 1200 руб.
Крепление для ножа на жилет 1шт.1000 руб.
Замена молнии на сухом г/к. не усиленная  молния 1шт. 7000 руб. без стоимости молнии
Замена молнии на сухом г/к. 1шт.7000 руб. без стоимости молнии
Замена манжеты на рукаве, на  сухом г/к 1шт.  1500 руб.
Замена шейной манжеты, на  сухом г/к 1шт.  3000 руб.
Пришить карман на г/костюм 1шт. 3000 руб.
Замена верхнего металлического ограничителя на молнии 2 шт. 500 руб.
Ремонт порезов  1 шт. 1200 -1500 руб.
Расшивка лицевого обтюратора на г/к 2 шт.2000 руб. 

Подгонка

Работа Кол-во Стоимость
Расшивка шеи в одном шве спереди 1шт 1000 руб.
Расшивка куртки по бокам от бедра до проймы 2 шва 2500-3000 руб. зависит от сложности
Расшивка рукавов 2 рукава от 1500-2000 руб.
Замена шлема
2000 руб.
Ушивка шлема 
от 1500-2500 руб. зависит от сложности
Расшивка штанов от низа до бедра 
2500-3000руб.
Ушивка г/к по бокам от бедра  до проймы 2 шва 1500-2000руб.
Ушивка рукавов 2 рукава 1500-2000руб. зависит от сложности
Вшить молнию в куртку
1500-2000 руб.
Замена липучек на г/к 1 шт. 800 руб.
Расшивка бот  по бокам 2 шт. 1600 руб.
Обрезать лямки на штанах
1500 руб.
Вшить молнию-антиудушку на горловину 1шт. 2500руб.

*Цены в прайсе условные, окончательная стоимость ремонта-подгонки оговаривается по факту осмотра костюма (осмотр бесплатный).
**Цена на особо сложную работу или ремонт оговаривается отдельно!        
***Компания «Неопро» оставляет за собой право отказать в ремонте г/костюма.   