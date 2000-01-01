Ремонтируем сухие и мокрые неопреновые и триламинатные гидрокостюмы всех фирм, конструкций и моделей.

Осуществляем подгонку гидрокостюмов по фигуре.

Ремонт гидрокостюмов любой сложности, любых фирм и производителей, любой толщины и конструкции.

Срок ремонта от 2-х дней.

Стоимость ремонта в зависимости от сложности и необходимых материалов.

В ремонт принимаются в ателье по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.4(метро "ул. 1905 года), схема прохода в контактах на сайте.

Если нет возможности привезти, можно отправить Сдэк до пункта выдачи, Большая Декабрьская улица 3, стр. 1.

Получатель Александр Козлов, тел. +7-925-642-30-98.

Обязательно нужно описание ремонта с указанием необходимых работ.

Предварительно можно прислать фото повреждения на WatsAp по телефону +7-925-642-30-98.

Костюмы принимаются в ремонт чистые и сухие.



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Ремонт

В данных прайсах вы можете найти интересующие вас позиции.

Работа Количество Стоимость Замена собачки на молнии 1шт 1200 руб. Замена молнии на г/костюме или вставка доп.молнии длинная 2000-5000 руб. зависит от сложности короткая 2000 руб. Замена молнии на рук. или щиколотке с двойным обтюратором 1шт. 2000-2500 руб. Дренаж(гульфик) 1шт. 1200 руб. Пояс-аквастоп 1шт. 2000 руб. Замена лицевого обтюратора на ох.г/к

2000 руб. Замена обтюраторов на рук. или щик. ох.г/к. 1шт. 1200 руб. Замена обтюратора или ворота на г/к

2000 руб. Замена наколенников 1шт. 1500руб. Замена застежки (хвоста) на охот. Куртке

1600-2000 руб. зависит от объёма работ Замена клипсы 1шт. 1000 руб. Ремонт участка под большой молнией

2000 -3000 руб. Крепление для ножа на г/к 1шт. 1200 руб. Крепление для ножа на жилет 1шт. 1000 руб. Замена молнии на сухом г/к. не усиленная молния 1шт. 7000 руб. без стоимости молнии Замена молнии на сухом г/к. 1шт. 7000 руб. без стоимости молнии Замена манжеты на рукаве, на сухом г/к 1шт. 1500 руб. Замена шейной манжеты, на сухом г/к 1шт. 3000 руб. Пришить карман на г/костюм 1шт. 3000 руб. Замена верхнего металлического ограничителя на молнии 2 шт. 500 руб. Ремонт порезов 1 шт. 1200 -1500 руб. Расшивка лицевого обтюратора на г/к 2 шт. 2000 руб.

Подгонка

Работа Кол-во Стоимость Расшивка шеи в одном шве спереди 1шт 1000 руб. Расшивка куртки по бокам от бедра до проймы 2 шва 2500-3000 руб. зависит от сложности Расшивка рукавов 2 рукава от 1500-2000 руб. Замена шлема

2000 руб. Ушивка шлема

от 1500-2500 руб. зависит от сложности Расшивка штанов от низа до бедра

2500-3000руб. Ушивка г/к по бокам от бедра до проймы 2 шва 1500-2000руб. Ушивка рукавов 2 рукава 1500-2000руб. зависит от сложности Вшить молнию в куртку

1500-2000 руб. Замена липучек на г/к 1 шт. 800 руб. Расшивка бот по бокам 2 шт. 1600 руб. Обрезать лямки на штанах

1500 руб. Вшить молнию-антиудушку на горловину 1шт. 2500руб.

*Цены в прайсе условные, окончательная стоимость ремонта-подгонки оговаривается по факту осмотра костюма (осмотр бесплатный).

**Цена на особо сложную работу или ремонт оговаривается отдельно!

***Компания «Неопро» оставляет за собой право отказать в ремонте г/костюма.



